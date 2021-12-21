الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على السواحل الشمالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الشتاء يبدأ اليوم ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، حيث يشهد طقس اليوم تحسن نسبي في الأحوال الجوية بمناطق الجمهورية كافة، بعد حالة عدم الاستقرار.

انخفاض الحرارة وأمطار على السواحل الشمالية

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم الثلاثاء، أنّ طقس اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة وانخفاض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية بالدلتا، وتكون أقل من التي شهدتها أمس وأول أمس.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت أنّ فرص سقوط الأمطار اليوم من خفيفة إلى متوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومناطق شمال الدلتا مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ومن المتوقع انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد اليوم.

زيادة فرص سطوع أشعة الشمس

وأفادت بأنّ طقس اليوم يشهد زيادة في فرص سطوع أشعة الشمس، ليكون الطقس خلال ساعات النهار من مائل للبرودة لبارد على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ورغم الطقس سيظل طقس اليوم بارد نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

الحرارة في وسط سيناء تصل لـ5 درجات

وأشارت إلى أنّ درجات الحرارة تسجل على القاهرة 16 درجة مئوية، وهي أفضل من أمس لكن تظل منخفضة، كما أنّ الحرارة خلال ساعات الليل ستكون درجات الحرارة منخفضة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل وتصل لحد الصقيع، وتقل فيها الحرارة في وسط سيناء لتصل لـ5 درجات فقط.

سقوط الثلوج

إلى أنّه بالنسبة لفصل الشتاء، فستكون معدلات الأمطار ودرجات الحرارة طبيعية، لكن ستكون معدلات الأمطار فوق الطبيعي في السواحل الشمالية، كما أنّ «الطقس اليوم أخف بكثير من اليوم، ومن غير المتوقع سقوط ثلوج».