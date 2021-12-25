دعوى مستعجلة لوقف انتخابات نادي الزمالك «مستند»

أقام إبراهيم سعيد عبدالغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

الدعوى تختصم وزير الشباب ومجلس الزمالك

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة، والمجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفاتهم.

وقال «سعيد» في دعواه، إنه عضـو عامل بنادي الزمالك، وفوجئ يوم 2021/12/21، عند مطالعة إحدى الصحف، بوجود إعلان صـادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، والمطعون ضـدهم ثانيا، والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد، دون تحديد موعد محدد.

الدعوة خلت من تحديد موعد دقيق لانتخابات نادي الزمالك

وأوضح مقيم الدعوى، أن الدعوة التي جرى نشرها بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أن اللائحة المطبقة والسارية أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نصت على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعلت تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء، مخالفة بذلك اللائحة الاسترشادية.

أضافت الدعوى: «الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني، للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفاً تفصيلاً، قد جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار وفق المبين تفصيلاً سلفاً، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول والقضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، مما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة أضراراً يتعذر تداركها تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.