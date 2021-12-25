تعرف على قصة الملوك الثلاثة في احتفالات الكريسماس بشرم الشيخ

تشهد مدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، هذه الأيام أجواء احتفالية بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية، حيث تنتشر أشجار الكريسماس في شوارع المدينة، التي تزينها الأضواء، وتماثيل «بابا نويل»، التي تملأ مداخل الفنادق وتزين الشوارع والميادين.

توافد السائحين على ميدان «سوهو سكوير»

ويُعتبر ميدان «سوهو سكوير» من أفضل الميادين السياحية في العالم وشرم الشيخ، إذ يقدم أجواءً مختلفة بمناسبة رأس السنة، احتفالات مبتكرة تسعد السائحين الذين يتوافدون يومياً لمشاهدة الأجواء، التي تبدأ من مدخل الميدان، وتنتهي أمام النافورة الراقصة.

ومن أبرز العروض التي يحرص عليها السائحون ويتابعونها كل عام، هو مشهد الملوك الثلاثة برفقة «بابا نويل»، الذين يقومون بجولة داخل ميدان «سوهو سكوير»، كأنها رحلة السيد المسيح.

قصة الملوك الثلاثة بميدان «السوهو»

«رامي رزق الله»، نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية في شرم الشيخ، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات الكريسماس تختلف في السوهو عن بقية الأماكن، حيث يجري عرض قصة الملوك الثلاثة لكل الزوار بالمنطقة، حتى يتعرف السائحون على حقيقة هؤلاء الملوك الثلاثة، الذين يظهرون في الميدان خلال احتفالات الكريسماس كل عام.

وأضاف «رزق الله» أن ثلاثة أشخاص يقومون بارتداء أزياء ثلاثة ملوك من عصور مختلفة، ويركبون الجمال حاملين هدايا للسيد المسيح، في ثلاثة صناديق، الأول صندوق به ذهب، والثاني به اللبان، والثالث يحتوي على المر.

وأضاف أن «المجوس» كانوا من أشهر الشعوب في تتبع حركة النجوم والفلك، وشاهدوا نجم لأول مرة، وتتبعوه حتي وصلوا إلى بيت لحم في القدس، موضحاً أن الملوك الثلاثة هم ثلاثة أشخاص ذكروا في «إنجيل متى - اصحاح 2»، الذي يقول إنهم أتوا «من المشرق إلى أورشليم» القدس، بسبب ذكر ثلاث هدايا، افترض أنهم ثلاثة أشخاص، وهم من الشخصيات المرتبطة في الروايات التقليدية عن احتفالات عيد الميلاد، وهم جزء مهم من التقاليد المسيحية والأدب المسيحي.

ويقومون بتقديم الهدايا للسيد المسيح، الذي ولد في القدس، من قبل المجوس الثلاثة، ويرافق تقديم المجوس الهدايا مواكب واحتفالات ضخمة، ترافقه موسيقى عيد الميلاد والزينة والأضواء والمفرقعات.

من هم الملوك الثلاثة في احتفالات الكريسماس

تقول الروايات أن الملوث الثلاثة الذين تتبعوا النجم الجديد في سماء العالم من المجوس، وهم:

１- ملكيور من بلاد فارس، يرتدي الزي الأصفر، ويقدم في صندوقه الذهب الذي يدل على مكانة المسيح.

２- جاسبار (يُسمى أيضاً كاسبار) من الهند، يرتدي الزي الأحمر، يقدم في صندوقة اللبان الذي يعني ألوهية الطفل.

３- بلطاسر من الجزيرة العربية، يرتدي الزي الأبيض المرصع بالذهب، ويقدم في صندوق المر، الذي يدل علي رحلة المعاناة التي سوف تحدث للسيد المسيح.