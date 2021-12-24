«الكريسماس المشرق».. حملة عالمية للترويج للسياحة المصرية

أطلقت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعى للترويج للمقصد السياحى المصرى للموسم الحالى، فى الولايات المتحدة وعدة عواصم أوروبية، تحت عنوان «الكريسماس المشرق». وقال عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة، إن إطلاق هذه الحملة يأتى بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، لدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق، فضلاً عن تنشيط السياحة الداخلية وتشجيع المصريين على قضاء عطلات رأس السنة وأعياد الميلاد بالمدن السياحية.

وأشار إلى أنه من خلال فيلم قصير ومحتوى دعائى مصوَّر، تُلقى هذه الحملة الضوء على المقومات السياحية والأثرية والطبيعية التى يتمتع بها المقصد السياحى، من شمس مشرقة وجو دافئ ومناظر خلابة وحضارة مصرية عريقة وبنية سياحية قوية وأنماط وأنشطة سياحية متنوعة، إضافة إلى أجواء الاحتفالات والألفة والبهجة التى يتسم بها الشعب المصرى، ما يأتى فى إطار ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر، وتهدف إلى إبراز المقصد المصرى بهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر فى البقاء بها مدة طويلة. وأضاف «القاضى» أن هذه الحملة تروج أيضاً للمنتج السياحى المتكامل الذى تتبناه مصر لدمج السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

وقالت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة للترويج، إنه تم إطلاق هذه الحملة على المواقع الإلكترونية الأكثر انتشاراً فى هذه الدول، حرصاً من الوزارة على استخدام الوسائل الترويجية الحديثة للترويج السياحى فى ظل الاتجاه المتزايد نحو استخدام شبكة الإنترنت وزيادة عدد مستخدميها بالعالم، للوصول إلى عدد أكبر من الفئات من مختلف دول العالم، إضافة إلى القدرة على قياس درجة فاعلية وجدوى هذه الحملات من خلال أرقام ودرجات التفاعل على منصات التواصل، والذى يُعتبر جزءاً مهماً فى تطبيق منهجية التخطيط لتلك الحملات.