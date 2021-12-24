سعر شجرة الكريسماس 2021 وملابس رأس السنة الجديدة 2022 للأطفال في الأسواق

تصدر سعر شجرة الكريسماس 2021 وملابس رأس السنة الجديدة 2022 للأطفال، محركات البحث، بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، التي يفضل الكثيرون خلالها، شراء أشجار الكريسماس والزينة وفروع النور، وملابس بابا نويل، و«تيشيرت» سانتا كروز.

ويستعرض موقع جريدة «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر شجرة الكريسماس 2021 وملابس رأس السنة الجديدة 2022 للأطفال، وفق جولة بعدد من المحلات التجارية الكبرى، في منطة العتبة ودرب البربرة والموسكي، في السطور التالية:

سعر شجرة الكريسماس 2021

مع احتفالات أعياد الميلاد، تتسابق المحال التجارية في عرض أشكال متنوعة ومختلفة من سعر شجرة الكريسماس 2021 وزينة الكريسماس في الأسواق، نظرًا لتزايد القوى الشرائية عليها لتزيين المنازل أو مكاتب العمل احتفالًا بالعام الجديد، وجاءت الأسعار كالتالي:

- شجرة كريسماس صغيرة 30 سم: تبدأ من 5 جنيهات.

- شجرة كريسماس 90 سم: 120 جنيهًا.

- شجرة كريسماس كبيرة 2 متر: تبدأ من 300 جنيه.

- شجرة كريسماس كبيرة مزودة بالإضاءة والزينة: 600 جنيه.

- شجرة كريسماس 10 أمتار مزودة بالإضاءة: 1500 جنيه.

- شجرة كريسماس خشبية: يتراوح سعرها بين 120 و500 جنيه حسب الارتفاع.

ملابس رأس السنة الجديدة 2022 للأطفال

ويسيطر زي بابا نويل على الملابس التنكرية خلال فترة أعياد الميلاد، ومنها ملابس رأس السنة الجديدة 2022 للأطفال، وتراوح سعر زي بابا نويل للأطفال من 90 جنيهًا إلى 700 جنيه، بينما يبدأ زي البالغين من 300 إلى 1700 جنيه.

وتراوح سعر «تيشيرت» سانتا كلوز بين 75 إلى 250 جنيهًا، بينما يصل سعر الكوفية الحمراء بين 20 إلى 500 جنيه، حسب الخامة وجودة الصنع، بينما «تيشيرت» الأقزام للأطفال ما بين 250 إلى 700 جنيه.