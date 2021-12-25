السكة الحديد تعلن إغلاق محطة قطارات أسوان بشكل مؤقت لمدة 3 أيام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إغلاق محطة قطارات أسوان بشكل مؤقت، وعدم قيام أو وصول القطارات لها، اعتبارا من الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 26/12/2021، حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021، لما تشهده المحطة من أعمال تجديد وتطوير، على أن تكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية: (كوم امبو- دراو – بلانه – أبوالريش).

وقدمت الهيئة الاعتذار للركاب، وطالبتهم باتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها.