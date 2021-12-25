السكة الحديد تعلن إغلاق محطة قطارات أسوان بشكل مؤقت لمدة 3 أيام
كتب:
الوطن
04:52 م | السبت 25 ديسمبر 2021
سكك حديد مصر
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إغلاق محطة قطارات أسوان بشكل مؤقت، وعدم قيام أو وصول القطارات لها، اعتبارا من الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 26/12/2021، حتى مساء الثلاثاء الموافق 28/12/2021، لما تشهده المحطة من أعمال تجديد وتطوير، على أن تكون نهايات وصول القطارات بالمحطات التالية: (كوم امبو- دراو – بلانه – أبوالريش).
وقدمت الهيئة الاعتذار للركاب، وطالبتهم باتخاذ التدابير اللازمة نحو السفر من المحطات المشار إليها.