محافظ أسوان يتابع المرحلة الأولى من أعمال تطوير وتجميل المدينة

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الميدانية لتفقد المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتجميل لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تشمل بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم، وذلك في إطار استكمال استعداداتها وجهودها المكثفة لإظهار الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

أعمال تطوير وتشجير حديثة السلام

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع بإنهاء أعمال تطوير وتشجير حديقة السلام، والتي تقع على مساحة 24 ألف متر مربع، وتضم ملعب إسكوتر للأطفال والشباب ومكتبة ثقافية وكافتيريا ودورة مياه عمومية، مع تركيب نافورة وبرجولات وأعمدة ديكورية وإضاءات ومشايات، وتكثيف المسطحات الخضراء، وزراعة أشجار الزينة والزهور، كما تشمل أعمال التطوير، تهذيب وتقليم الأشجار المتواجدة.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة وغسيل الأرصفة والساحات، مع رفع كفاءة سلات القمامة، وخاصة أن أعمال التطوير تم تنفيذها بمساحة 11 ألفا و 810 أمتار منها 5905 متر مسطح للميدان بشكل كامل، فيما تصل مساحة الزراعات إلى 516 متر مسطح، والأرضيات والبلاطات بالجرانيت والبازلت والإنترلوك بمساحة 5389 متر مسطح، وأيضاً تركيب النوافير وبوابة ديكورية للدخول من ناحية الكورنيش بها شلالات مائية وإضاءات، وكذا 2 برجولة مكسية بالخشب العزيزي، وتنفيذ 2 نافورة منهم نافورة راقصة ترفيهية، بجانب عمل 10 أعمدة ديكورية، وتنفيذ أعمال توسعة بالمنطقة أمام المحطة لتصبح ساحة انتظار الأتوبيسات، فضلاً عن مولات تضم محلات تجارية على دورين مطلة على الميدان.

تطوير السوق السياحي بأسوان

كما تفقد اللواء أشرف عطية السوق السياحي بعد الانتهاء من تطوير 3 مراحل من إجمالي 2400 متر، وبمتوسط عرض 11 مترا، حيث ضمت الأعمال تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها بحجر هاشمة وسفل جرانيت أحمر أسواني، مع تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية تجليد على علب حديد بمقاسات متنوعة مرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، بجانب تركيب الأرضيات من الجرانيت والبازلت، وكذا تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة.

تجهيز السوق بالمراوح والتهوية بالمياه

يأتي ذلك علاوة على تجهيز السوق بالكامل بالمراوح وتهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي، وإنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحي، فيما شملت الأعمال أيضاً إحلال وتجديد لشبكات البنية التحتية، فضلاً عن تركيب منظومة إطفاء ضد الحرائق، وأخرى لتأمين السوق بكاميرات المراقبة.