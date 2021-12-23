محافظ أسوان: افتتاح محور «كلابشة» السبت المقبل «فيديو»

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تفاصيل المشروعات التي سيجري افتتاحها، والأخرى التي يجري العمل عليها في المحافظة خلال الفترة الحالية، قائلا إن الافتتاحات تشمل مشروع مصنع كيما، وهو من المشروعات التاريخية بأسوان، يشغل نحو 600 عامل وجاهز للافتتاح.

مدينة أسوان الجديدة ستحقق نقلة غير مسبوقة بالمحافظة

وأضاف «عطية» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، اليوم، أنه يوجد أيضا مشروع خاص بالطاقة الشمسية، وهو من المشروعات العملاقة، وتكلف 2 مليار دولار، متابعا أنه يجري حاليا عدة مشروعات زراعية بمنطقة توشكى، لما لها من أهمية بالمشروعات الزراعية التي تتخطى نصف المليون فدان.

وأوضح أن أهم مشروع سيحقق نقلة غير مسبوقة للمحافظة، هو مدينة أسوان الجديدة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، ويجري به تنفيذ كل القطاعات والبنية التحتية على أعلى مستوى، وأنه سيجري افتتاح أحد المحاور المهمة، وهو محور كلابشة بطول 21 كيلو، السبت المقبل، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة، يجري تنفيذه فى 4 مراكز من أصل 5 مراكز.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن زيارة الرئيس السيسي المقررة السبت المقبل للمحافظة، تعكس اهتمام الدولة بالصعيد، مشيرا إلى أن قنا شهدت تغير سريع وجذري للمشكلات خلال الـ7 سنوات الماضية.

«حياة كريمة» جعلت «المراشدة» مثل العاصمة الجديدة

وأضاف «الداودي» أن الوحدات السكنية تجاوزت 22 ألف وحدة بتكلفة 150 مليون جنيه، إضافة إلى 6 آلاف وحدة سكنية في محافظة قنا الجديدة، فضلا عن إنشاء طرق داخلية بحوالي 600 كيلو متر لخدمة المحافظة.

وتابع محافظ قنا، أن هناك الكثير من المشروعات في مختلف القطاعات يجري إنشاؤها، لافتا إلى أن قرية المراشدة التي دخلت مبادرة حياة كريمة، ستشهد افتتاح العديد من المشروعات، وستصير مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتحتوي على مجمع خدمات ومركز تكنولوجي ومجمع زراعي، ووحدة صحية على أحدث مستوى، إضافة إلى وحدة إسعاف.