مفاجأة في ترتيب التطبيقات عالميا: «تيك توك» يطيح بـ«جوجل» من الصدارة

قال موقع «كلاود فلير»، المختص في شؤون البرامج والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إن عام 2021 غيّر كثيرًا من خريطة التطبيقات الأكثر بحثًا واستخدامًا.

«تيك توك» يزيح «جوجل» من الصدارة

وأضاف الموقع أنَّه أجرى إحصائية لمعرفة ترتيب أكثر 10 مواقع وتطبيقات شهرة وبحث خلال العام الحالي 2021، حيث فجرت الإحصاءات مفاجأة كبيرة، وهي إزاحة محرك البحث «جوجل Google» من صدارة التطبيقات، ليحل محله في المركز الأول التطبيق الصيني «Tik Tok».

«تيك توك» الوحيد بين أول 10 تطبيقات أمريكية

ولفتت إحصائيات الموقع إلى أنَّ محرك البحث «جوجل» الأشهر في العالم جاء في المرتبة الثانية، وذلك بعد أن تخطاه التطبيق الصيني ليتربع على المركز الأول خلال 2021، حيث يعد تطبيق «تيك توك» الموقع الوحيد غير الأمريكي الذي يظهر في قائمة أفضل عشرة مواقع.

ووفقاً لـ«كلاودفلير»، صعد «تيك توك» للقمة، لتبرز شعبية «تيك توك» بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة التي كان يتصدر فيها محرك بحث «جوجل».

«فيس بوك» في المرتبة الثالثة

وأشارت الإحصائيات إلى أن تطبيق «فيس بوك»، جاء في المرتبة الثالثة في قائمة المواقع والتطبيقات الأكثر بحثًا وظهورًا، يأتي بعده موقع «مايكروسوفت»، أما التطبيق رقم 5 فقد كان من حظ شركة «أبل».

وأوضح الموقع أنَّ أكثر 5 تطبيقات مشاهدة وبحثًا، هى: «تيك توك» و«جوجل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«أبل».

وأشار الموقع إلى أن التطبيقات الخمسة التالية في مجموعة البحث خلال 2021، هى موقع «أمازون» و«نتفليكس» و«يوتيوب» و«تويتر» و«واتساب».

«واتس آب» في المرتبة الأخيرة.. بـ 2 مليار مستخدم

وأشار الموقع إلى أنَّ تطبيق المراسلات «واتساب WhatsApp»، الذي يحتوي على أكثر من 2 مليار شخص مستخدم له في العالم للبقاء على اتصال مع بعضهم، جاء في المرتبة العاشرة والأخيرة.