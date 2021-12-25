الجندي: العمال في مصنع الأجبان المغشوشة يتحملون نفس وزر صاحبه

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، غياب فريضة الشهادة، وهي السبب الرئيسي وراء واقعة غش الأجبان وخلطها بمواد طلاء الحوائط في المنوفية وكذلك غش الأغذية المنتشر، فالجميع يقول «يلا نفسي» فقط دون الاهتمام بالمصائب التي ستقع على الغير، «نيجي نتكلم يقولك خليك في حالك، أو ناس تقول دع الخلق للخالق».

كتم الشهادة في واقعة ما تدل على المشاركة في الجريمة

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه عندما يريد الشخص أن يدلي بشهادة معينة ضد واقعة ما تسبب أذى للناس يجد البعض يمنعه من ذلك، «يقوله دول ناس مسنودة، بلاش تتأذي، يا ريت متتكلمش في المواضيع دي، أو محدش هيسمعلك، أو كل واحد في حاله»، موضحًا في الوقت ذاته أن كل هذه الألفاظ مُجرمة وتدل على المشاركة في الجريمة.

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة معاقبة كل عمال المصنع الذين شهدوا جريمة غش الأجبان وخلطها بمواد الطلاء، «ده تواطؤ مجرم، صاحب المصنع مجرم بلا شك، وعمال المصنع الذين شاركوا وهم يعلمون وهم يشاهدون مجرمون مهما كانت الأسباب التى دعتهم إلى ذلك»، مؤكدًا أنهم يرتكبون جريمة كتم الشهادة، رغم أن الشهادة هي الرسالة التي أرسل الله بها للأمة.

آيات قرآنية عن ضرورة الإدلاء بالشهادة

واستشهد الشيخ خالد الجندي، بقول الله تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»، وقال آيضًا في كتابة العزيز: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، وأيضًا قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»، فمن يرى شخصا يرتكب جريمة إما يبلغ عنه أو يكون متهما بنفس الجريمة وعليه نفس الوزر ونفس الإثم.