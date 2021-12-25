أستاذ اقتصاد: أهالي الصعيد وتنميته في قلب وعقل الرئيس السيسي

أشاد الدكتور خالد عقيلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظات الصعيد، وافتتاحه اليوم لعدد ضخم من المشروعات في تلك المنطقة، إذ أن المواطن في جنوب مصر «الصعيد» بدأ بالفعل يشعر بجودة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة، موضحًا في الوقت ذاته أن زيارة السيسي للصعيد تُعد رسالة من الرئيس لكل أبناء هذه المحافظات أنهم في قلبه وعقله وتفكيره.

الاهتمام بالقطاع الصناعي في الصعيد

وأضاف «عقيلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الدولة المصرية عملت على الاهتمام بالقطاع الصناعي في الصعيد؛ لتوفير فرص عمل لسكان هذه المحافظات بدلًا من هجرتهم إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل، موضحًا في الوقت ذاته، أن الدولة المصرية نفذت 10 مجمعات صناعية في مختلف محافظات الصعيد خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات من السيسي.

أهالي الصعيد يشعرون بحجم التغيير

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة سوهاج، أن أهالي الصعيد حاليا يشعرون بحجم التغيير الذي حدث في الفترة الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة السير سعيًا إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي لنظيره الرسمي، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من الاقتصاد المصري بالكامل، وتصل قيمته لنحو 2.6 تريليون جنيه، وهذا الرقم هو حجم الأنشطة التي تتم ممارستها خارج نطاق الدولة.