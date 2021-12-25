نواب قنا: الرئيس السيسي أنصف الصعيد.. ومشروعاته فاقت الخيال

قال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا، المشاركون في المؤتمر الذي عقده الرئيس السيسي خلال افتتاحه اليوم لعدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر، والمنعقد بمحافظة قنا، إن ما تفضل به الرئيس إنجاز غير مسبوق ومشروعات تنموية لم يشهدها الصعيد منذ عصر الفراعنة، مشيرين إلى أن شعاع التنمية أضاء ظلام الصعيد القاحل منذ مئات السنين.

ما يتحقق الآن حلم طال انتظاره

ومن جانبه، أوضح النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، أن ما يتحقق الآن على أرض الواقع حلم طال انتظاره، مؤكداً أن المشروعات التنموية تقضي على الفقر والبطالة، وتمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق وخدمات لم تكن موجودة منذ عقود.

وأشار إلى أن الصعيد لم يشهد تنمية منذ مئات السنين، وجاء الرئيس السيسي ليعطي الأمل من جديد عن طريق إنشاء كباري وطرق ومحطات مياه شرب وصرف صحي ومصانع لتغيير وجه الحياة في الصعيد، وأكد خطة الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية بكل محافظات صعيد مصر ومنح أولوية لها.

الرئيس ذراع التنمية للدولة المصرية

وأكد النائب طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تفضل به الرئيس اليوم من افتتاحات فاق الخيال ولم نشهده في بلادنا من قبل، لافتاً إلى أن الرئيس أنصف الصعيد كما لم ينصفه أحد من قبل، وأعاده كما كان في فجر التاريخ ذراع التنمية للدولة المصرية.

وأشار إلى أن الاهتمام الرئيس بتنمية صعيد مصر، الذي بدأ عام 2014، بالمشروع القومي لتنمية الصعيد بمحاوره الثلاثة المتمثلة في إنشاء الهيئة العامة لتنمية جنوب الصعيد، وإطلاق المشروع القومي لإنشاء مناطق صناعية متكاملة في الصعيد، والتوسع في إجراءات الحماية المجتمعية، هو البذرة التي وُضعت للوصول إلى صعيد جديد، وإنقاذه من عقود من الإهمال.

الرئيس السيسي جاء ليرفع الظلم عن الصعيد

وأوضحت رحاب الغول، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن الرئيس السيسي اهتم بالإنسان ولمس معاناة أهالينا منذ سنين، وجاء ليرفع الظلم عن الصعيد بافتتاح مشروعات تنموية باستثمارات بدأت منذ 7 سنوات بقيمة 2 تريليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد، مشيرة إلى أن الدولة تقدم كل أوجه الدعم اللازمة لصعيد مصر.

وأكدت أن قنا اليوم في عيد بزيارة الرئيس السيسي، الذي جاء ليحقق العدل ويقيم ميزان العدالة، بتعويض الصعيد عن سنوات الإهمال، وليؤكد أن سنوات الخير قادمة بفضل رؤية الرئيس الاستراتيجية لخدمة أهالي الصعيد، منوها بأن الطفرة في البينة التحتية تسهم في جلب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، قال النائب حمادة الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الرئيس تغلب على التحديات، وحولها إلى إنجازات بإقامة المشروعات التنموية في الصعيد، التي تؤدي إلى توافر فرص عمل، ومنع هجرة أبنائنا من أبناء الصعيد إلى الوجه البحري.

ولفتت أن الرئيس عمل على تحسين الواقع المعيشي لنحو 40 مليون مواطن بـ10 محافظات، هي: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر.

وشكر «الجبلاوي» الرئيس السيسي الذي قام بثورة تنموية جديدة في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.

ومن جانبه، أكد النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب، أن قنا استقبلت اليوم الرئيس السيسي استقبال الفاتحين، وأطل عليها بالخير والتنمية التي طالبنا بها منذ عقود من الزمن، والجميع صم آذانه عنها لسنوات، ولم يسمعها سوى الرئيس السيسي الذي لبى النداء وأعطى الصعيد وقنا ما يستحق في تحية للرئيس الإنسان الذي شق طريق التنمية في الصعيد بنواياه الطيبة، والمشروعات التي تؤتي ثمارها ليعم الخير على أهالي الصعيد.

السيسي يفتتح مشروعات قومية بالصعيد

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، وتأتي افتتاحات اليوم ضمن فاعليات «أسبوع الصعيد»، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.