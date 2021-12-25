الرئيس السيسي يتفقد مشروعات قرية المراشدة ضمن «حياة كريمة».. صور

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولة تفقدية اليوم بقرية المراشدة بمركز الوقف بمحافظة قنا، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة

وخلال الجولة تفقد الرئيس مجمع خدمات المواطنين بقرية المراشدة، والذي يخدم 55 ألف نسمة، ويضم العديد من الخدمات للمواطنين من بينها (مركز تكنولوجي - مكتب الشهر العقاري – مكتب التموين – مكتب تضامن اجتماعي – أحوال مدينة – وحدة محلية – مجلس محلي– مكتب بريد) بإلاضافة إلى استراحة للمواطنين، وتم إنشاؤه على مساحة 420 مترا مربعا، ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية قدرها 13.5 مليون جنيه.

وتفقد الرئيس مجمع الخدمات الزراعية والذي يتكون من (وحدة زراعية – وحدة بيطرية – مكتب إرشاد زراعي – مركز تجميع الألبان )،حيث بلغت تكلفة الإنشاء نحو 12 مليون جنيه، كما زار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية بالقرية والتي تتكون من مبنيين على مساحة حوالى 1200 متر مربع، حيث تم رفع كفاءتها بالكامل ضمن مبادرة حياة كريمة، وتطوير كل الأجهزة والمعدات بالإضافة إلى دعم أجهزة عيادة الأسنان والعيادات الخارجية والصيدلية والمعمل ووحدة تنظيم الأسرة بالمشروع الأوروبي ويتوافر بها استراحة مُخصصة للأطباء وأخرى مُخصصة للتمريض.

كما توجه إلى مكتبة حياة كريمة وهي أول مكتبة تم إنشاؤها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة بمحافظات الصعيد لتخدم أهالي قرية المراشدة بقنا، وتم تأسيسها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس وبالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة الثقافة، واستمع لشرح لبعض المشروعات من شباب مؤسسة حياة كريمة والذين كانوا في استقباله أثناء الزيارة، ووجَّه بضرورة التوسع في إنشاء المكتبات في كل محافظات المبادرة مع زيادة المساحات المخصصة لها.

جدير بالذكر أن مؤسسة «حياة كريمة» كانت قد أطلقت على مدار اليومين الماضيين قوافل غذائية وطبية موسعة بقرى مركز الوقف بمحافظة قنا، حيث تم توفير 14 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات الطبية منها «الباطنة – الأطفال – الجراحة – النساء – تنظيم الأسرة– الرمد – الجلدية – العظام – الأسنان – أمراض صدر- معمل – صيدلية – سجلات طبية»، والتي تواصل عملها لخدمة المواطنين بمركز شباب المراشدة.

قافلة غذائية لأهالي قرى مركز الوقف

كما تم إطلاق قافلة غذائية مُحملة بـ5 آلاف كرتونة مواد غذائية مُخصصة لأهالي قرى مركز الوقف بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع بنك الطعام المصري، حيث تم الانتهاء من التوزيع على أهالي قرية المراشدة وما زالت القافلة مستمرة في باقي قرى المحافظة، كما تشمل القافلة توزيع الأغطية الشتوية (البطاطين) وذلك من خلال فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة بقرى المحافظة على الأسر المستحقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة بالمحافظة.