السيسي يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بقرية المراشدة بقنا «فيديو»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقرية المراشدة في محافظة قنا، منذ قليلن ضمن زيارته الأخيرة لعددا من محافظات الصعيد وافتتاحه للمشروعات القومية والطرق والكباري فيها.

ونشر فيديو عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» جزءً من زيارة الرئيس الأخيرة إلى القرية، وظهر فيه العميد أركان حرب أحمد رضا محمد، رئيس الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية، وقال إنه قد تم تكليف الشعبة بالإشراف على مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا، ويعمل ضمن فريقه 75 شركة وطنية، 5 منهم بقطاع الأعمال و70 بالقطاع الخاص.

محمد: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على 722 مشروع في 9 قطاعات مختلفة

وأضاف إلى أنه قد تم الاعتماد، طبقا لتوجيهات الرئيس، على الشركات من أبناء محافظة قنا، بإجمالي عماله وصلت لـ14 ألف فني وعامل ومهندس، لافتا إلى أن الهيئة تشرف على 722 مشروع في 9 قطاعات مختلفة، كالصرف الصحي والمياه والصحة والشباب والرياضة والتنمية المحلية والمجمعات الزراعية والتضامن الاجتماعي والكهرباء والطرق.

محمد: سيتم الانتهاء من المرحلة بكامل مشروعاتها في 30 يونيو 2022

وأكد أنه وطبقا للخطة الزمنية التي تم التنسيق فيها مع جميع الوزارات المعنية فسيتم الانتهاء من المرحلة بكامل مشروعاتها في 30 يونيو 2022.

وقال خالد أبوالوفا، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بقنا، إنه وقبيل انشاء مجمع الخدمات في المحافظة تم تنظيم جلسات حواريه مع المواطنين لمعرفه ما يحتاجونه من خدمات.