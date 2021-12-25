الملكة إليزابيث تحث البريطانيين على الاحتفال بعيد الميلاد رغم كورونا

حثت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، الشعب البريطاني في كل مكان، على الاستمتاع بالاحتفال بالعيد مع العائلة والأصدقاء، على الرغم من الحزن الذي سببه وباء كورونا، وعبرت الملكة إليزابيث، خلال كلمتها في الاحتفال بعيد الميلاد، عن مدى الألم الذي تشعر به منذ وفاة زوجها الأمير فيليب، الذي وافته المنية أبريل الماضي، عن 99 عاما.

وألقت الملكة إليزابيث، خطابها للاحتفال بعيد الميلاد، بجانب صورة تجمعها بزوجها الأمير فيليب، واضعة على كتفها الأيمن نفس حلية «دبوس الياقوت» الذي ترتديه في الصورة، كما ارتدته أيضا في بداية زواجها، قائلة «إنها تتفهم صعوبة قضاء موسم الأعياد في ظل فقد شخص عزيز».

الملكة إليزابيث: عيد الميلاد يمكن أن يكون صعبا لمن فقدوا أحباءهم

وأضافت في خطابها: «على الرغم من أنه وقت سعادة كبيرة وبهجة كبيرة للكثيرين، إلا أن عيد الميلاد يمكن أن يكون صعبا لمن فقدوا أحباءهم، هذا العام خاصة أتفهم ذلك»، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وتابعت الملكة إليزابيث، في كلمتها المسجلة مسبقا وجرى بثها خلال تناول العائلات البريطانية عشاء عيد الميلاد: «لايزال هناك العديد من التقاليد الاحتفالية التي يمكننا الاستمتاع بها، مثل غناء الترانيم وتزيين الشجرة وتبادل الهدايا أو مشاهدة فيلم مفضل نعرف نهايته بالفعل، على الرغم من فيروس كورونا الذي منعنا من الاحتفالات كما نتمنى»، وقالت: «ليس من المستغرب أن يعتز كثير من العائلات بطقوس عيد الميلاد المتكررة».

الشرطة تلقى القبض على مسلح اخترق مقر إقامة الملكة إليزابيث

وموسم الأعياد هذا هو الأول عقب وفاة زوجها الأمير فيليب، وقالت الملكة إليزابيث، إن عائلتها مصدر سعادة كبيرة، لافتة إلى أنها استقبلت أربعة من أحفاد الأحفاد هذا العام.

وفي السياق، وخلال احتفالات الأعياد، ألقت الشرطة البريطانية القبض على مسلح يبلغ من العمر 19 عاما، اخترق مقر إقامة الملكة إليزابيث في حدائق قلعة «وندسور».