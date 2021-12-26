سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26-12-2021 في مصر

يحرص المصريون بشكل يومي على متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية للوقف على ما إذا كانت مستقرة أم شهدت ارتفاعًا أو انخفاضًا، وذلك بناء على آليات العرض والطلب في البنوك وشركات الصرافة، لذا تستعرض «الوطن»، وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار الساعة، متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 49.17 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 49.21 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم، نحو 51.65 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع في البنك المركزي، وسجل في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وشهد سعر الدينار الكويتي تباينًا في البنوك المختلفة اليوم، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 49.37 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية، نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم، نحو 49.21 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك عودة

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك عودة، عند 51.75 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في المصرف المتحد، نحو 47.45 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 51.65 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم، نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.