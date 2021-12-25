انطلاق امتحانات التيرم الأول في جامعة عين شمس غدًا

يبدأ عدد من الكليات بجامعة عين شمس، اعتبارًا من الغد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، خاصة الكليات ذات الكثافات العالية، التي من بينها «التجارة والآداب والحقوق والزراعة» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات.

بدء امتحانات تجارة عين شمس غدًا

وتبدأ كلية التجارة جامعة عين شمس، بدءًا من غد الأحد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022.

وأكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة «الوطن»، على منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا، من دخول الامتحانات، إلا في حال تقديم شهادة فحص «pcr» تثبت خلو الطالب من الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.

وفي السياق ذاته، تبدأ كلية الزراعة، جامعة عين شمس، غدًا امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا.

كما تبدأ كلية الآداب جامعة عين شمس، اعتبارًا من الخميس المقبل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري.

إجراء الامتحانات غدًا منعًا للتكدس

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعات ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، من الغد؛ تخفيفًا للكثافات الكبيرة ومنعًا للتكدس والازدحام وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي.

وأشارت المصادر، إلى أن الأعلى للجامعات حدد الخريطة الزمنية ومنح الكليات، أخذ القرار وفقًا للوائح العمل المنظمة لها، خاصة الكليات ذات الكثافات الكبيرة، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على كافة الجامعات الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالامتحانات، وإجراءات دخول الامتحانات.