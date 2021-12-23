«الأعلى للجامعات» يناقش استعدادت امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اليوم

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في اجتماعه الدوري اليوم الخميس، بحضور وزير التعليم العالي، الدكتور خالدعبدالغفار، ورؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 -2022 المقرر انطلاقها خلال شهر يناير المقبل.

نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، عدد من الموضوعات الهامة أيضا، أبرزها نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا لمنتسبي الحرم الجامعي من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير المطعيمن للحرم الجامعي أو الامتحانات بالنسبة للطلاب.

في السياق ذاته، أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس، عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، بدءا من 30 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، إن الامتحانات ستبدأ الخميس المقبل، ومن المقرر أن تنتهي في 3 فبراير 2022، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وفق القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات.

إبراز ما يفيد تلقي لقاح كورونا

وأكد «مرتضى» تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه جرى التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس؛ إذ حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة، متواجدة يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا.

وأوضحت الدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار 5 فترات يوميا، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة، وتفصل بين كل واحدة وأخرى نصف ساعة، يجرى خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يسمح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.