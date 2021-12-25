وفاة شاب مصري في السعودية بأزمة قلبية.. يعول أسرته بعد وفاة والده «صور»

تاركا خلفه أسرته التي كان يعولها بعد وفاة والده، توفي شاب مصري في المملكة العربية السعودية، إثر أزمة قلبية، عن عمر 23 عاما، والشاب ينحدر من قرية أبو جندير التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وكشف مصدر لـ«الوطن» عن تفاصيل الوفاة التي حدثت أمس الجمعة: «ذهب مواطن مصري يدعى عبدالسلام مواجب عبدالسلام، إلى شرطة منطقة الرياض، ليبلغ عن وفاة ابن شقيقته مصري الجنسية، ويدعى أحمد عبدالحميد عبدالكريم، عقب نقله إلى مستشفى الملك سلمان، وكان يعاني من ألم في صدره، وجرى إنعاشه لمدة 20 دقيقة لكن القلب لم يستجب».

السلطات السعودية تصرح بدفن ونقل جثمان الشاب المصري دون تشريحه

وأضاف أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب، دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمان، وجرى تحنيط الجثمان ووضعه داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في المملكة.

وأشار المصدر، إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل جثمان المواطن أحمد عبدالحميد عبدالحكيم عبدالحميد، إلى مصر، على أن يتولى خاله عبدالسلام مواجب عبدالسلام فاضل، جميع إجراءات ترحيل الجثمان إلى مصر.

الشاب المتوفى كان يعول أمه و3 أشقاء

وقال مصدر مطلع إن الشاب أحمد عبدالحميد، عمره 23 عاما، وهو يعول والدته واثنين أشقائه وشقيقته الصغرى، بعد وفاة والده منذ 4 سنوات.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شقيقيه في كلية الهندسة، بينما شقيقته الصغرى في الصف السادس الابتدائي.

وناشد أحد أقارب الشاب المتوفى، وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الهجرة، بالتدخل لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.