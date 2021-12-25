اتحاد المصريين في السعودية عن تنمية الصعيد: الرئيس السيسي وعد فأوفى

أشاد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين بالسعودية، بالافتتاحات الكبرى والمشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة لتنمية صعيد مصر، معتبرا أن الرئيس السيسي «وعد فأوفى، وأن هذه المشروعات الكبرى تدشن فعلاً لا قولاً لجمهورية جديدة قائمة على المساواة في الخدمات بين أبناء الوطن الواحد فصعيد مصر الذي ظل مهملا ومنسيا طيلة سنوات طوال عجاف أصبح الآن ملء السمع والبصر».

المشروعات التنموية تحول الصعيد لمنطقة جاذبة للعمل

وقال «حنفي» في بيان صحفي له اليوم، إن مشروعات تنمية الصعيد تضم محاور عديدة على رأسها افتتاح مصانع ومشروعات ضخمة تستوعب العمالة في محافظات الصعيد، بحيث يتحول لمنطقة جاذبة للعمال، وليس منطقة طاردة، كما كان قبل سنوات، حيث كان الصعيد ضمن المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية: «فضلاً عن تقديم خدمات النقل والصحة والتعليم للمواطنين في صعيد مصر بنفس درجة وكفاءة الخدمات المقدمة للقاهرة الكبرى والدلتا، ولا يخفى على سبيل المثال القطارات المتهالكة التي كانت وسيلة انتقال المواطنين في الصعيد، والآن تقدم خدمة ممتازة ومتنوعة من قطارات آمنة ونظيفة ومتطورة لتغطي احتياجات جميع أبناء الصعيد فهناك القطارات المميزة التي تعادل المكيفة في جودة الخدمات».

وقال «حنفي» إنه وبلغة الأرقام تم توريد ورفع كفاءة 2613 عربة سكة حديد بتكلفة 19 مليار جنيه لصالح الصعيد بحسب إحصائية رسمية على لسان وزير النقل النشط الفريق كامل الوزير، لافتا إلى أنه بحلول عام 2022 سيتم رفع آخر عربة سكة حديد قديمة، وإحلالها بأخرى إما جديدة أو مجددة، موضحا أن الرئيس السيسي سيشهد ذلك خلال افتتاحات ستشهدها محافظة أسوان.

«حنفي»: الصعيد أصبح يمتلك شبكة طريق لا تقل عن طرق الدول المتقدمة

واختتم نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية بالحديث عن تطوير الطرق وتحديثها في صعيد مصر، قائلا: «حدث ولا حرج فصعيد مصر يضم شبكة طرق لا تقل جودة وكفاءة عن جودة الطرق في الدول المتقدمة، ويكفي الإشارة لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالغربي بمحاور في محافظات عدة مثل محور سمالوط النموذجي ومحور قوص وغيرها».

وقال أيضا إن «هناك تطوير ملحوظ جدا في المطارات بمنطقة صعيد مصر وهو ما ينعكس إيجابيا على المصريين بالخارج اللذين يصلون لمحافظاتهم مباشرة في أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان دون عناء».

كما لفت إلى مشروع إقامة مصنع للسكر على سبيل المثال في غرب ملوي بمحافظة المنيا، والذي يستوعب آلاف العمال في محافظات الصعيد وبتكلفة تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات.