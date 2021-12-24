إصابة 7 عمال زراعة في انقلاب سيارة نقل بصحراوي «بني سويف - الفيوم»

أصيب 7 عمال وعاملات، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط، وقبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

انقلاب سيارة نقل محملة بعمال زراعة

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال وعاملات بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسيوط وقبل كمين سمسطا بحوالي 10 كيلو، ووجهت المديرية على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى الفيوم العام

وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعين لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم «ريهام سيد حامد 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وهدي رمضان سيد 15 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وسلمى حسن بكر 23 سنة، مصابة بجروح وكدمات، ونزيه غانم حميده 35 سنة، مصاباً بكسر بالفخذ الأيسر جروح وكدمات».

كما تم نقل «يوسف جابر رجب، 21 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وملك رجب محمد، 18 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج جروح وكدمات، وهبه أحمد خلف، 42 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وكدمات»، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.