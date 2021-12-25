قبول استقالة المستشار خالد صقر من مجلس الدولة ورفع اسمه من السجلات

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 978 لسنة 2021، برفع اسم المستشار الدكتور خالد عبدالفتاح محمد محمد صقر- نائب رئيس مجلس الدولة من سجلات أعضاء مجلس الدولة.

المستشار خالد عبدالفتاح يتقدم باستقالته

وتقدم المستشار الدكتور خالد عبدالفتاح محمد محمد صقر نائب رئيس مجلس الدولة، بطلب مقيد برقم (5423) بتاريخ 25 ديسمبر 2021، بشأن قبول استقالته من العمل بمجلس الدولة.

ونصت المادة الثانية من القرار، بأن ينفذ المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وجميع الإدارات المختصة هذا القرار.