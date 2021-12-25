استشاري تخطيط عمراني: المدن الجديدة باتت جاذبة لأموال المستثمرين

قالت الدكتورة غادة حسن، استشاري التخطيط العمراني، إن الدولة تعمل على توطين الأنشطة الصناعية وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف محافظات الصعيد، وبالتالي وفرت المباني الجديدة في بني سويف الجديدة وغرب قنا وسوهاج وأخميم فرص عمل ومعيشة أفضل للمواطنين، «المدن الجديدة أصبحت جاذبة لأموال المستثمرين، وده هدف الدولة».

حسن: المباني الجديدة باتت قادرة على استيعاب المدن القائمة

وأضافت «حسن»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بعض المناطق في محافظات الصعيد لم يكن بها إسكان اجتماعي، ولكن وحاليا بات هناك الكثير من مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية ومنها الصعيد، «بني سويف فيها ضغط شديد على المناطق الصناعية، والمباني الجديدة باتت قادرة على استيعاب المدن القائمة وأماكن تقديم الخدمات بقت أفضل».

وأوضحت أن الحكومة لم تترك المدن القائمة كما هي، ولكنها قامت بتطويرها، مع استغلال الأماكن والمساحات التي لم تكن مستغلة من قبل، حتى تم البدء بتحقيق قيمة مناسبة في المناطق الحضرية، «ده كله مع المساكن الجديدة ساعدت على تحسين الحياة وجودتها المقدمة للمواطنين، بخلاف تطوير الواجهات النيلبية بما فيها الصعيد، وده بيساهم في الترويج السياحي، ورفع القيمة الاقتصادية».

وأكدت أن الدولة تعمل بوتيرة متسارعة في تطوير كل قرى ونجوع محافظات الصعيد، مع الحفاظ على أنماط المنازل القديمة ومراعاه الارتفاعات الخاصة بالمباني، «إحنا ماشيين في خط ورايحين لحاجة جيدة جدا جدا بإذن الله».