السيسي يتابع الوسائل الحديثة في الرصف: تستعيد حركة الطرق خلال 24 ساعة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدام وسائل ميكانيكية حديثة في إعادة ورصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق الجديدة، بما لا يؤثر على سيرها أو يؤثر على البيئة. وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل أن مصر لديها أكثر من طريقة لإصلاح الطرق وهي الـcir، وهي مجموعة لتدوير طبقات الأسفلت على البارد عندما تكون الشروخ بسيطة وغير نافذة.

وقال «الوزير» خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فيه مقشطة لقشط الأسفلت، وبينزل في خلاطة تحتها مجموعة من المناخل تهز الركام الناتج من القشط وتصنفه، والمواد ذات الحجم الكبيرة بتخش في كسارة في نفس المعدة».

وأضاف: «المعدة فيها مقشطة وخلاطة ومهزة وكسارة، بتكسر الركام الكبير وترجع تاني بالسير في الخلاطة يتخلط وينزل ياخد مستحلب بوتوميني عشان يستعيد الحركة بعد 6 أيام بحد أقصى، لكن لو فوم بوتوميني نقدر نستعيد حركة الطرق خلال 24 ساعة».

كيفية التعامل مع شروخ الطرق؟

وأضاف، أن الشروخ في الطرق إذا كانت عميقة وأثرت على طبقة الأساس فإنه يتم التعامل بطريقة الـfdr أي يتم الحصول على كامل طبقة الأسفلت مع طبقة الأساس ويتم إضافة أسمنت لزيادة قوتها ثم يتم فرمهم حتى 35 سم، ويتم إضافة مياه من إحدى المعدات ثم يعاد فرشها على الأرض وتسوى بواسطة الهراسات للحصول على طبقة أساس محسنة بقوة أكبر.

استخدام معدة الستيل جارد في حالة وجود شروخ

ولفت، إلى أنه يتم استخدام معدة الستيل جارد في حالة وجود شروخ نافذة لطبقة الأساس لكنها قليلة، ولكي لا يتم إزالة كل الطبقة يتم عمل عملية ملء للشروخ واستعادة كفاءة الطريق، وتستخدم الستيل جارد في الممرات لزيادة الطبقة السطحية الخاصة بالممر.

وأشار، إلى أن الطريقة الرابعة لتحسين كفاءة الطريق تستخدم عندما لا يكون الطريق به أي شروخ، لكن الطبقة السطحية تكشفت بفعل العوامل الجوية وحركة السيارات، وعندها يتم إضافة طبقة أسفلتية بسمك لا يزيد عن 1 سم.