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طارق شوقي: ورشة عمل لبرنامج الرياضيات «النسخة الرقمية» لرابعة ابتدائي

كتب:

محمود البدوي
11:49 م | السبت 25 ديسمبر 2021
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن برنامج الرياضيات «النسخة الرقمية» للصف الرابع الابتدائي، سيكون هو موضوع ورشة عمل مقدمة من «Discovery Education» وبنك المعرفة المصرى، يوم الأربعاء الموافق 29 من ديسمبر، الساعة 5 مساء، للمعلمين وأولياء الامور.

وأضاف الوزير، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، إنه ستجري مناقشة مميزات برنامج الرياضيات Techbook، واستعراض خصائصه، وزيادة الوعي حول تأثير استخدامه لكل من الطلاب والمعلمين، ولمعرفة التفاصيل والاشتراك يمكن التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.ekb.eg/ar/events?event=154814645showd

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