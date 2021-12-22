تفاصيل 120 طلب إحاطة بانتظار طارق شوقي أمام النواب بعد استدعائه

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أول مساءلة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، في دور الانعقاد الثاني، على خلفية طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن مشكلات التربية والتعليم والتعليم العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس.

120 طلب إحاطة لوزير التعليم

ويقدر عدد طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ضد سياسة وزارة التربية والتعليم بنحو 120 طلب، فضلا عن عدد من طلبات المناقشة والأسئلة.

إلغاء التشعيب بالثانوية العامة

وتأتي أزمة قرار إلغاء تشعيب الثانوية العامة في مقدمة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبد المنعم إمام، وإيهاب رمزي، وعلي العساس.

أزمة الوجبات المدرسية

كما ستتضمن الجلسة مناقشة 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية، مقدمة من النواب ياسر عمر، فتحي قنديل ومحمود سعد، وسحر صدقي خليفة، ويوسف الشاذلي ومحمد فوزي الرفاعي، و حنان عبد المنعم عوض، ورحاب الغولو عبد الله علي مبروك، والسيد المنوفيو ناصر عثمان.

ارتفاع المصروفات المدرسية

ومن المقرر أيضا أن يناقش مجلس النواب 4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس، و13 طلب إحاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

أزمات طلاب ذوي الإعاقة

وتتضمن الأسئلة المقدمة من النواب، سؤالا مقدما من النائب محمد مصطفى السلاب، عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي، وسؤالا من النائبة هدى عبد الستار، عن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.