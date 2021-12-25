الضبع: الصعيد في عين الدولة بعد تهميشه.. والاستثمارات تضاعفت 500%

أكد الكاتب الصحفي محمود الضبع، أن صعيد مصر عاد لدائرة اهتمام الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «الصعيد كان ثروة منسية بسبب الإهمال، وكان السائد عن الصعيد بأنه مصدر فقر ومشاكل، والأنظمة المتعاقبة كانت تعطى ظهرها للمشاكل بالصعيد بشكل عام، وكانت الدنيا هناك معدومة، ولكن الوضع مختلف الآن، في 2021 حيث يتم بناء بنية تحتية لمحافظات الصعيد وكذلك طرق ومشاريع خدمية وصحة وتعليم، والمشاكل كانت إرثا متراكما، ومنذ بداية تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وقال خلال حواره ببرنامج مصر جميلة المذاع على القناة الثانية المصرية: «خلال الـ 7 سنوات الماضية الدولة أنفقت على تنمية الصعيد ما يقارب من 1.1 تريليون جنيه فى العديد من المشروعات والبنية التحتية، وتعويض الاستثمارات بمحافظات الصعيد، والمحاور على مجرى النيل».

وشدد الضبع، على أنه جارٍ إعادة استغلال الثروات المتواجدة بالصعيد، موضحا: «مصادر الدخل في الصعيد معروفة وهي الزراعة والوظيفة الحكومية.. والهجرة الداخلية أو الخارجية فسببها انعدام الفرص وضيق الحاجة التي تؤدي إلى ذلك، ولكن التفكير أصبح مختلفا بعد تشييد العديد من الصناعات التي تخدم الشباب بالمحافظات، ومنها إنشاء مصنع أسمنت بمحافظة سوهاج، والذي وفر فرص عمل للعديد من الشباب، وكذلك متحف الآثار والذى يضم عددا من القطع تزيد عن 950 قطعة أثرية أدى إلى إتاحة مورد سياحي وفرص عمل للمواطنين، ومصنع إنتاج البنزين فى أسيوط، ومجمع إنتاج الرخام فى بنى سويف، والقرية الشمسية في بنبان فى أسوان، ومشروع تطوير قناطر ديروط».

وأوضح الضبع: «المشاريع تؤكد أن الصعيد في عين الدولة، والاستثمارات في الصعيد تضاعفت 500%، والتنمية دائما تعمل على 3 محاور وهي البنية التحتية، وبناء الإنسان والطرق والمشاريع، ومتواجدة حاليا في الصعيد، والإرهاب كان يستغل الفقر لاستقطاب الشباب في عمليات إرهابية، والرئيس واجه هذا بالتنمية بالصعيد، وهناك وعي كامل بمحافظات الصعيد واستغلالها فى الطريق الصحيح فى التنمية، وهناك ثروات مشتركة فى الصعيد وهى الثروات المحجرية والتى تعتبر الثالثة عالميا، ومشروع قناطر أسيوط تنظم الري الزراعي والتي وفر 3.5 مليون فدان للزراعة».

وأكد: «الدولة منعت البناء على الأراضي الزراعية بسبب أن الزراعة في الصحراء تحتاج إلى جهد كبير جدا، ولا توجد مشكلات في التنمية بمحافظات الصعيد، وهناك رفع كفاءة الطرق بنفس مستوى العالمى، وتم رصف أكثر من 2600 كيلو بمحافظات الصعيد، والطرق تسهل التواصل للموانئ وحركة التجارة العالمية».