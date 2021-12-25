هاني تادروس: المشروعات القومية سهلت الحياة على المواطنين في الصعيد

قال المهندس هاني تادروس، رئيس إحدى الشركات الخاصة العاملة في مشروعات حكومية، إن محور قوص نقادة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سيخدم أهالي تلك المناطق، خاصة أن تلك المنطقة شهيرة بزراعة قصب السكر من أجل إنتاجه.

تادروس: محصول القصب كان ينقل بالمراكب وحاليا بالكباري

وأضاف «تادروس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إنتاج السكر في محافظة قنا كان قديما يجري من خلال حصد محصول القصب من الشرق ونقله إلى الغرب عبر مراكب مخصصة لذلك، إلا أنه وبفضل المشروعات الجديدة أصبح النقل عبر الكباري.

وأوضح: «كان بينقل قصب السكر عبر مراكب لاستخلاص السكر، وحاليا بعد بناء الكباري بات انتقال قصب السكر أسهل وأسرع إلى الشركات، وهي جدوى اقتصادية للمشروعات».

وأوضح أنه جرى الانتهاء من ازدواج طريق «سفاجا - مرسى علم»، وهي منطقة سياحية جرى فيها عمل ازدواج بطول 230 كيلومترًا، نفذت منه الشركة 30 كيلومترًا.

إنشاء محور دار السلام سيتكلف 2 مليار جنيه

ولفت إلى أن الشركة لديها 2200 عامل مباشر ما بين مهندس وعامل وفني، بخلاف مقاولي الباطن ومن يعملون معهم، مؤكدا أن التكليف الرئاسي الجديد له بإنشاء محور دار السلام سيتكلف 2 مليار جنيه، ووجّه الرئيس بأن تحصل الشركة على 25% من تلك الأموال والباقي بعد انتهاء المشروع في غضون عام.