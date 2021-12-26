الرئيس اليمني يعين «ابن الوزير» محافظا لـ شبوة

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة الواقعة في جنوب وسط البلاد، وعين عوض محمد عبدالله العولقي ابن الوزير، خلفا له، كما أصدر رئيس البلاد قرارا بتعيين «بن عديو» مستشارا لرئيس الجمهورية.

«ابن الوزير» يتزعم قبائل العوالق اليمنية

وابن الوزير، هو عضو بـ البرلمان وشخصية اجتماعية من شبوة، ويتزعم قبائل العوالق اليمنية، وكان يعمل مستشارا لـ رئيس اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، رحب «المجلس الانتقالي الجنوبي»، بقرارا «هادي»، القاضي بتعيين «ابن الوزير» محافظا لـ شبوة، مؤكدا في بيان، على ضرورة تكاتف الجهود لدعم المحافظ الجديد ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين.

وشدد «الانتقالي الجنوبي»، على أهمية المضي نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض

من جانبه، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية «التحالف العربي»، انه سيكشف، اليوم الأحد، عن أدلة تحويل «مطار صنعاء الدولي» إلى مركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات

ووعد «التحالف العربي»، في وقت سابق، بعرض أدلة تورط «حزب الله» الإرهابي في اليمن، وكذلك أدلة تورط الميليشيا اللبنانية في استخدام المطار اليمني، لاستهداف الأراضي السعودية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر لـ «العربية»، إلى سقوط صاروخ باليستي أطلقته الحوثيين باتجاه محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيين.

وشهدت مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية من «مأرب» معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة لـ الحوثيين، تزامنت مع أخرى أحبطها الجيش الوطين اليمني والمقاومة بجبهتي الكسارة، والمشجح، غربي المحافظة، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».