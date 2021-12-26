التحالف العربي: على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من المناطق المدنية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، «التحالف العربي»، إن على الحوثيين البدء بإخراج الأسلحة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى تدمير مخازن لأسلحة نوعية بـ«معسكر التشريفات» في العاصمة اليمنية «صنعاء»، الواقعة تحت سيطرة عناصر الحوثيين.

«التحالف العربي»: «عملية صنعاء» استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة

وأشار «التحالف العربي»، إلى أن العملية بـ«صنعاء» استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر التشريفات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، اطمأن نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز، على حالة المصابين، البالغ عددهم 7 أشخاص جراء سقوط مقذوف عسكري معاد أطلقه الحوثيون الإرهابيون المدعومون من إيران، تجاه محافظة «صامطة» بـ المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وكان «التحالف العربي»، أعلن مساء أمس الأول الجمعة، وفاة سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على جازان، كما أسفر سقوط المقذوف عن إصابة 7 مدنيين، وتضرر محلين تجاريين، و12 مركبة على إثر الشظايا المتطايرة.

الخارجية الكويتية تدين ممارسات الحوثيين العدوانية

بدورها، استنكرت وزارة الخارجية اليمنية، أمس السبت، بأشد العبارات قيام الحوثيين، بإطلاق مقذوفات تجاه منطقتي جيزان ونجران، ما أدى إلى وفاة شخصين مدنيين، يمني وسعودي، وإصابة 7 آخرين، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الكويتية، أمس السبت، إن استمرار ممارسات الحوثيين العدوانية، وتصعيدها الذي يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية، واستقرار المنطقة، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحركا دوليا سريعا وحاسما.

وأكدت الخارجية الكويتية، وقوف بلادها التام إلى جانب الرياض، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.