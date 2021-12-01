سمير صبري: لو فريد الأطرش ظهر دلوقتي مكانش هيحقق نفس نجاحه

قال الفنان سمير صبري، إن المناخ وطبيعة المواطنين في فترة الفنان الراحل فريد الأطرش وراء نجاحه، إذ كان يستخدم التعبيرات الصعبة بعكس الفنان الراحل محمد فوزي، «لو فريد الأطرش كان ظهر اليومين دول مكانش هينجح هذا النجاح، لأنه كان بيستخدم التعبيرات الصعبة في الأغاني، بس الفنان محمد فوزي غير المنهج ده، ثم جاء العندليب الراحل عبد الحليم حافظ وانتبه لأغاني الشباب، وغنى أنا لك على طول خليك ليا، وغنى أيضًا توبة إن كنت أحبك تاني توبة».

العندليب أخذ من عبد الوهاب توظيف الذكاء الفني في رعاية الموهبة

وأضاف «صبري»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن عبدالحليم حافظ خاطب الشباب بشكل سهل ومبسط ووظف الذكاء الفني فى رعاية الموهبة، «إنما الشباب دلوقتي بيرددوا أغاني المطربين الجدد مثل عمرو دياب وحماقي ومحمد منير ومدحت صالح، فيه كتير كويسين وصوتهم حلوة، اللي أفاد وميز عبد الحليم، إنه أخد من عبد الوهاب توظيف الذكاء الفني في رعاية الموهبة».

الكوميديا تختلف من عصر إلى آخر.. وسمير غانم كان مبهج

وأشار الفنان سمير صبري، إلى أن الكوميديا تختلف من عصر إلى آخر، «أنا بحب اتفرج على إسماعيل ياسين، بحب أشوف جدًا، له أفلام حلوة وأدوار حلوة جدًا، بس لو جيت بصيت في المسرحيات اللي إحنا كنا بنتسابق إننا نقطع التكت بتاعتها، لما بشوفها دلوقتي بقول إيه اللي إحنا كنا بنعمله ده، ده باستثناء مسرحيات الزعيم عادل إمام والفنان الراحل سمير غانم»، موضحًا أنه عمل مع سمير غانم في الكثير من الأفلام، وكانت التلقائية أهم ما يميزه، «ده إنسان مبهج في قعدته، نادرًا ما تلاقي الكوميديان دمه خفيف في الحقيقة، بس لو قعدت مع سمير غانم مش هتبطل ضحك ببساطة وتلقائية من أول دقيقة».