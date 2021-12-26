«المهندسين» تنظم دورة عن السنترالات والإنترنت بتخفيض 60% في يناير

أعلنت نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، تنظيم دورة متخصصة في مجال الألياف الضوئية لأعضاء النقابة بخصومات لجميع التخصصات والدفعات، دون شروط للسن، وبخصم 60% لمدة أسبوع واحد Optical Fiber Network Installations, Testing and Maintenance، لتعليم أساسيات شبكات الفايبر والتصميم، والتنفيذ وعمل اختبارات الاستلام.

خدمات السنترالات والإنترنت

وأوضحت نقابة المهندسين في بيان عنها، أنّ الدورة تهدف إلى تعلم «كيف تربط العملاء بالسنترالات وتقدم لهم خدمات التليفون والإنترنت والتلفزيون عن طريق كابلات الفيبر؟»، مشيرة إلى أنّ التدريب يتمّ بأسلوب متطور وجديد، ضمن أرقى معايير التدريب التقني، وبهدف فتح آفاق جديدة للمتدرب للعمل في الأسواق العربية والإقليمية.

مميزات التدريب

وفيما يتعلق بمميزات التدريب أوضحت النقابة أنّها تشمل الآتي:

- شهادات معتمدة من المعهد القومي للاتصالات.

- محاضرون معتمدون.

- التدريب في فرع المعهد بمدينة نصر.

- مواعيد مميزة (الجمعة والسبت) لمدة 10 أيام.

وذكرت نقابة المهندسين، أنّ آخر موعد للتسجيل في الدورة التدريبية يوم 6 يناير 2022 المقبل، وللتسجيل يرجى الضغط على الرابط التالي من هنــا.

وأكدت المهندسين أنّه سوف يتم التواصل مع الراغب في الحصول على الدورة التدريبية لاستكمال الإجراءات، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعة قناة المعهد على التليجرام من هنـــا.

ملتقى التوظيف الهندسي

وفي وقت سابق، أعلنت نقابة المهندسين تنظيم ملتقى التوظيف الهندسي في النصف الثاني من شهر يناير المقبل، داخل فرع الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، وأوضحت النقابة بحسب بيان، أنّ ملتقى التوظيف الهندسي يستهدف توفير فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج، لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات الهندسية كافة.