رابط الحصول على لقاح كورونا بعد تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا أو أحد المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، وذلك تسهيلا على المواطنين للحصول على اللقاح.

تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتسجيل اللقاح

وقالت وزارة الصحة، إن تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا يعد خطوة إيجابية تسهيلا على المواطنين في اختيار المكان الذي يرغبون في الحصول على لقاح كورونا، حيث جرت إضافة إيقونة جديدة على موقع التسجيل تتمثل في اختيار «المكان المفضل »، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة لتشجيع المواطنين للحصول على اللقاح.

تحديث الموقع الإلكتروني تسهيلا للمواطنين

وتابعت وزارة الصحة، بأن تحديث الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة للتسجيل للحصول على اللقاح، يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة في الوقت الحالي من أجل تطعيم كل الفئات العمرية المستهدفة بالتطعيم، وتوضيح كل الإجراءات وفقا للإيقونات المحددة على موقع وزارة الصحة من أجل الحصول على اللقاح.

خطوات التسجيل للحصول على اللقاح بعد تحديث الموقع

وأوضحت وزارة الصحة، خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، بعد تحديث موقع وزارة الصحة والسكان، من أجل تسجيل البيانات والحصول على اللقاح، وتتمثل هذه الخطوات في:

- الدخول على رابط موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــــــا.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- اختيار الفئة العمرية وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

- كتابة البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- كتابة المكان المفضل الذي ترغب في الحصول على اللقاح فيه.

- تحديد الموعد المناسب للحصول على اللقاح.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.