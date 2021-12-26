موضوعات مهمة على طاولة «الأعلى للجامعات» اليوم.. منها الصحة الإنجابية

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه الدوري المقرر عقده بعد قليل بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أبرزها «مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021-2022»، المقرر عقدها في الجامعات وفقا للخريطة الزمنية.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات

وأوضحت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، أبرز الموضوعات المهمة المقرر مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم بمدينة زويل، وتتمثل فيما يلي:

- الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022.

- متابعة موقف ونسب التطعيمات لمنسوبي الجامعي والتشديد على تطبيق قرار منع الدخول لغير المطعمين.

- مناقشة التقرير الصادر من اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بشأن دراسة وإعداد تقرير عن تطوير البرامج البينية في التخصصات العلمية المختلفة بالجامعات المصرية.

- متابعة ومناقشة تقرير اللجنة المشكلة بشأن النظر في مسمى برامج «سلامة وجودة تصنيع الأغذية»، في كليات الزراعة والطب البيطري بالجامعات المصرية.

- متابعة موقف تركيب وتشغيل منظومة الاختبارات الإلكترونية.

مناقشة مقترح إقرار منهج الصحة الإنجابية على طلاب الجامعات

- دراسة مقترح إدراج مواد أكاديمية ثابتة على مدار أعوام الدراسة الجامعية تتعلق بالصحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة، وتكون لجميع الطلاب بمختلف الكليات.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعدادتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).