عاجل.. الصحة تعلن عن تحديث جديد لموقع تسجيل طلب الحصول على لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

تحديث الموقع الإلكتروني لتسجيل طلبات لقاح كورونا

وأضاف «عبدالغفار» عبر موقع وزارة الصحة الرسمي، أن التحديث الجديد لموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

مصر وفرت جميع اللقاحات للمواطنين

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.