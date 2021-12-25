خطة «الصحة» لمواجهة الموجة الخامسة لفيروس كورونا بمستشفيات العزل الصحي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الخامسة لفيروس كورونا أمر متوقع، وهناك دول دخلت فيها بالفعل.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مستعدون للموجة الخامسة وهناك خطة موضوعة لها على رأسها توفير اللقاحات للمواطنين، فتم وصول 100 مليون جرعة للقاحات كورونا فى مصر، وهناك شحنات أخرى ستأتي مصر مع بداية العام المقبل، وهناك وفرة في كل أدوية علاج كورونا وكذلك مخزون استراتيجي من تنكات الأكسجين داخل كل المستشفيات، فضلا عن التوسع في التسلل الجيني داخل مستشفيات العزل الصحي لتتبع سلالات كورونا».

الموجة الخامسة من فيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا ستكون خفيفة ومتحور أوميكرون سيكون هو المتحور السائد فيها، لافتًا إلى أن لقاحات كورونا غيَّرت المعادلة مع الجائحة، حيث جعلت معظم الإصابات بسيطة ومتوسطة و99% من مصابي العزل لم يتلقوا لقاحات كورونا وتكون حالتهم حرجة، بالإضافة إلى أن اللقاحات خفضت معدلات الوفيات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح «عبدالغفار» أن عدد المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا وصل إلى 55 مليون مواطن، لافتًا إلى أن الوزارة لم تسجل ظهور أي أعراض جانبية غريبة أو خطيرة ممن تلقوا لقاحات كورونا، وندعو المواطنين لأهمية الحصول على لقاحات كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت الوزارة المواطنين بشأن الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة لأنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.