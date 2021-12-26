استقرار أسعار الذهب في مصر لليوم الثانى على التوالي

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 ديسمبر، لليوم الثاني على التوالي محليًا وعالميًا، إذ تنظر الأسواق غدًا الاثنين سعرًا جديدًا للمعدن النفيس، وذلك مع بدايات تعاملات البورصات العالمية.

وحقق المعدن الأصفر عدة ارتفاعات خلال الأيام الماضية، إذ كسرت الأوقية حاجز 1800 دولار، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي والمخاوف العالمية من متحور أوميكرون، مما أفقد المستثمرين شهية المخاطرة.

10 دولارات في الأوقية عالميا

وارتفع الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حدود 10 دولارات ليصبح سعر الأوقية 1810 دولارات، وكان مايكل لانجفورد، المدير في إير جايد لاستشارات الشركات، قال إن هذه الفترة التي تشهد احتفالات عيد الميلاد تبقي الذهب فوق مستوى 1800 دولار.

ملاذ آمن

ويعد الذهب وسط هذه التقلبات ملاذا آمنا لمواجهة التضخم وكذلك التقلبات العالمية، لكن ليس بشكلا مستمرا فقد ترفع البنوك المركزية الرئيسية، أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما قد يقلص جاذبية استحواذ الذهب أمام سلع وعملات أخرى كالدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في محلات الصاغة «دون مصنعية»

- سجل جرام الذهب عيار 24 بسعر 905 جنيهات.

- سجل عيار 21 سعر 792 جنيهًا.

- سجل عيار 18 سعر 679 جنيهًا.

- سجل الجنيه الذهب بنحو 6336 جنيهات.

أسعار الذهب عالميا

فيما استقر سعر الذهب عالميًا:

- جرام الذهب عيار 24 سعر 57.99 دولار.

- جرام الذهب عيار 22 بنحو 53.16 دولار.

- جرام الذهب عيار 21 بسعر 50.74 دولار.

- جرام الذهب عيار 18 نحو 43.49 دولار.

- سجلت الأوقية 1.803.84 دولار.

وأبدى نادي نجيب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تفاؤله بالعام الجديد 2022، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد فيه المعدن النفيس عدة مكاسب.