«الخشت»: مجمع علاج الأطفال الأكبر بالشرق الأوسط وبتكلفة 3.4 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنفذ عددا ضخما من المشروعات الكبرى على أرض الواقع، تحقق أهداف الجمهورية الجديدة وتخدم قطاعات كبيرة من المواطنين، وكان أبرز المشروعات التي قطعت فيها الجامعة شوطا كبيرا مشروع تطوير مستشفياتها الجامعية، واستحداث صرح طبي جديد يضاف إلى خريطة الصحة المصرية، وهو المجمع الطبي لعلاج الأطفال، الذي يعد أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة 3.4 مليار جنيه مصري.

مجمع علاج الأطفال مكمل لمستشفيات قصر العيني

وأضاف في بيان له، أنه يقدم الرعاية الصحية للأطفال في منطقة الشرق الأوسط، حيث يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض، وهو مكمل لمستشفيات طب الأطفال بقصر العيني لزيادة السعة السريرية بما يزيد عن 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات.

ويُقام المُجمع بأرض جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر، ويتكون من مبنى المستشفى الرئيسي، وفندق لإقامة أهالي المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، بالاضافة إلى مبنيين للخدمات مخصصين لغرف التكييف ومحطة الغازات والغلايات.

المجمع يضم 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية

كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية موزعة على جناحين، الأول خاص بعمليات اليوم الواحد، و4 غرف توزع ما بين غرف عمليات عامة وقسطرة قلبية ومناظير، و5 غرف عمليات للجراحة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والعظام، وغرفة عمليات خاصة بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى 10 وحدات رعاية مركزة تخدم عدد مرضى في حدود 90 مريضا بين أسرة وحضانات بتخصصات مختلفة.

ويتضمن عددا كبيرا من التخصصات الطبية النادرة تتمثل في 14 مجموعة من التخصصات بالعيادات الخارجية، بواقع 44 عيادة بملحقاتها ومن بينها عيادات خارجية لكل تخصصات طب الأطفال مثل الحول والوراثية والكولاجينية والقسطرة والقلب والصدر والمخ والأعصاب والكبد والجراحة العامة وجراحة التجميل والمسالك والرمد والموجات الصوتية، بالإضافة إلى توفر العديد من الخدمات الطبية مثل رسم المخ ورسم العضلات، وقسم أشعة بكل الأنواع من أشعة سينية، وأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي وأشعة فلوروسكوبي، وموجات صوتية، ورسم قلب، ومعامل بكل التخصصات وصيدلية إكلينيكية.