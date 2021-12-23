الخشت: رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الجامعة المخصصة للعزل

اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الخميس، مع مدير المستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة، لمتابعة التكليفات التي وجه بها في مشروع تطوير المستشفيات ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، وتوافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

الخشت يشدد على الاستعداد للموجة الجديدة من كورونا

واستعرض الخشت، آخر المستجدات بالمستشفيات الجامعية واستعدادها لمواجهة أية زيادات محتملة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مدى جاهزية الأطقم الطبية، والالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة.

واطلع الخشت، على تقرير أداء المستشفيات الجامعية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى.

الخشت يوجه بالالتزام بإجراءات الوقاية

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية المخصصة للعزل الصحي وجاهزيتها لخدمة المرضى، ومراعاة أعلى مواصفات السلامة ومكافحة العدوى وفق المقاييس العالمية والتي تنص عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بشأن تلبية كافة المستلزمات و الأدوية و النواقص وكذلك التأكيد على ضرورة الاستعداد التام لمواجهة أي أزمات.

وشدد الحديدي، على ضرورة تسجيل المواطنين عبر موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» للوقاية من المرض وتقليل حدة أعراضه حال الإصابة، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة.