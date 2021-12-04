 «الخشت»: التعليم الجامعي يخلو من صور التمييز ضد الفتيات

تختتم جامعة القاهرة فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، غدًا الأحد، بلقاء عن دور الفن في تناول قضايا المرأة، وحفل فني يشارك فيه كورال جامعة القاهرة وعدد من الشباب الموهوبين.

كما سيجري عرض فيلم قصير عن أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، التي تناولت موضوع العنف ضد المرأة، وذلك بحضور الدكتور الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الله التطاوي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الثقافية، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة وحدة مناهضة العنف، والدكتورة أميرة تاوضروس المديرة التنفيذية للوحدة، والنائبة جهاد إبراهيم، والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

رفع الوعي المجتمعي لمناهضة أشكال العنف ضد المرأة

وكانت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أطلقت فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي عامة والجامعي خاصة بأشكال العنف ضد المرأة وأهمية القضاء عليه، وبما يساهم في دعم جهود الدولة المصرية من خلال تكاتف جميع الجهات في إطار استراتيجية النهوض بالمرأة 2030 والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

الخشت: التعليم الجامعي يخلو من صور التمييز ضد المنتسبات

بدوره، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن فعاليات حملة الـ 16 يومًا، تدعم مشروع تطوير العقل المصري الذي أطلقته الجامعة منذ 4 سنوات، من خلال العمل على تغيير طريقة التفكير تجاه المرأة، وبث الوعي حول قضية العنف ضد المرأة وآثارها الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية على حاضر ومستقبل المجتمع بشكل عام، وتحديد الأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لردع العنف ضد المرأة ومنعه، بما يساهم في تعزيز قيم المساواة الوقاية والحماية للمرأة، ومساندتها وإدراك حقوقها وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.

وأكد «الخشت»، في بيان، اليوم السبت، حرص جامعة القاهرة على التوعية بأن التعليم الجامعي آمن للجميع، وتأسيس مجتمع أكاديمي وعلمي آمن يتسم بالسلمية ويخلو تماما من ممارسة أية صورة من صور العنف أو التمييز ضد منتسبات الجامعة، وتفعيل العقوبات الرادعة إزاء العنف الموجه لهن في المجتمع الجامعي خاصة والمصري عامة، وذلك من خلال أنشطة مختلفة لوحدة مناهضة العنف بالجامعة.

دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

جدير بالذكر، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة نجحت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة في النهوض بدورها والارتقاء بأنشطتها على جميع المستويات، في التوعية بقضايا المرأة، ونشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم الدعم القانوني والنفسي للفتيات والسيدات اللاتي تعرضن للعنف داخل الجامعة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للفتاة والمرأة داخل الحرم الجامعي، وذلك من خلال العديد من الفعاليات، منها المنشورات التوعوية والتعريفية بمفاهيم العنف وأشكاله وطرق مجابهته، وتنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني، وإطلاق العديد من المسابقات الفنية في إطار موضوع العنف ضد المرأة، وعقد العديد من الندوات بمختلف الكليات حول التوعية بقضايا المرأة.