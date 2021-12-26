حصة الفردين في بطاقة التموين الجديدة: 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز

تبحث وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، محددات منظومة التموين الجديدة حول عدد أفراد بطاقة التموين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون بطاقة التموين لفردين فقط، من أجل وضع حدا لأزمة تفاقم أعداد المواليد والزيادة السكانية.

منظومة التموين الجديدة تستهدف فردين فقط

وتستهدف الحكومة من منظومة التموين الجديدة، والتي ستقر عدد أفراد بطاقة التموين بفردين فقط، لوصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأكثر احتياجا، حيث تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات تنقية مستمرة لمنظومة دعم التموين من أجل حذف غير المستحقين الذين يحصلون على الدعم التمويني الشهري من السلع التي تضخها الوزارة لمنافذ صرف التموين.

حصة عدد أفراد بطاقة التموين الجديدة

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حصة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية بمبلغ 50 جنيها في صورة سلع مدعمة، حيث تحدد هذه الحصة مستحقات الفردين في بطاقة التموين في منظومة التموين الجديدة من السلع الغذائية المدعمة، حيث تحصل بطاقة التموين التي تضم فردين فقط على مبلغ 100 جنيه على التالي:

- 4 أكياس سكر وزن الكيس 1 كيلو جرام.

- 2 زجاجة زيت وزن الزجاجة 1 لتر أو 800 ملي.

- 1 كيس أرز وزن كيلو.

- ويمكن لأفراد البطاقة شراء ما يحتاجه من سلع أخرى مدرجة على قائمة السلع التموينية بباقي مبلغ الدعم من بين السلع التالية الاختيارية:

- المكرونة.

- الدقيق.

- المسلى صناعي.

- الجبنة.

- الخل.

- الملح.

- مساحيق الغسيل بأنواعها.

- الحلاوة الطحينية.

- الطحينة.

- الصلصلة.

- البسكويت بأنواعه وأسعاره المختلفة.

وقف إصدار بطاقة تموين جديدة وإضافة المواليد

ولا يزال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يؤكد في تصريحاته، وقف إصدار بطاقات التموين الجديدة حاليا، فضلا عن وقف إضافة المواليد على بطاقة التموين أيضا.