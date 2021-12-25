الانتهاء من صرف 98% من تموين ديسمبر.. والوزارة: لا نقص في أي سلعة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف 98% من مقررات شهر ديسمبر الجاري وذلك من إجمالي المواطنين المستحقين للدعم والحاملين لبطاقات التموين الذكية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية.

صرف السلع التموينية مستمر حتى 31 ديسمبر

وقال مصدر في وزارة التموين إن الوزارة لم ترد لها أي شكاوى بوجود نقص في أي سلعة من السلع التموينية في المنافذ، موضحا أن صرف السلع التموينية المقررة على البطاقات ضمن حصص الشهر الجاري مستمر حتى نهاية الشهر، حيث تقوم الوزارة من خلال منافذها بصرف التموين منذ بداية الشهر وحتى نهايته دون التقيد بموعد معين.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين

وتفتح منافذ البدالين التموينيين أبوابها أمام المواطنين لصرف الحصص المقررة لهم يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ويبلغ عدد هذه المنافذ 38 ألف منفذ، فضلا عن صرف التموين أيضا من منافذ مشروع جمعيتي والبالغ عددها حتى الأن 6550 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى فروع المجمعات الإستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين المدرجين على منظومة الدعم التمويني 32 سلعة تموينية مدعمة، حيث يأتي 3 سلع منها أساسية على بطاقة التموين وهي «الزيت والسكر والأرز»، فيما يختار المواطن ما يحتاجه من باقي قائمة السلع من «مكرونة ودقيق ومسلى صناعي وجبنة وخل وملح ومساحيق الغسيل بأنواعها والحلاوة الطحينية والطحينة والبسكويت بأنواعه الأربعة» وباقي قائمة السلع التموينية.

استمرار الحملات التموينية على المنافذ

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية على منافذ صرف السلع للمواطنين للتأكد من وفرة السلع في المنافذ والتزام البقالين بالأسعار المعلنة رسميا من الوزارة والتي تحدد سعر كل سلعة على حدة بالنسبة للتاجر والمستهلك.