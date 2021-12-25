منظومة التموين الجديدة.. فردان فقط في البطاقة الواحدة

تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا، دراسة محددات منظومة التموين الجديدة، من أجل تقديمها لمجلس الوزراء، فيما يتعلق بنظام استخراج بطاقات التموين الجديدة ووضع بطاقات التموين الحالية، بضرورة ألا يزيد بطاقة التموين عن فردين فقط.

منظومة التموين الجديدة تستهدف الأسر الأولى بالرعاية

وتستهدف منظومة التموين الجديدة، الأسر الأولى بالرعاية فقط والأكثر استحقاقًا، مع تحمل الأسر لمسؤولية الصرف على أبناءها من أجل وضع حد لأزمة الزيادة السكانية وتفاقم أعداد المواليد في مصر، حيث من المقرر أن يكون عدد أفراد بطاقة التموين فردين فقط.

وطبقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بطاقات التموين الحالية والمدرجة على منظومة الدعم التمويني ستظل كما هي دون المساس بها، مشيرا إلى أنه ليس من حق الشاب بعدما يتزوج أن يطالب الحكومة بالصرف على أبنائه بعد الإنجاب وأن يطالب بإضافتهم للتموين.

تعاون بين وزارتي التموين والتضامن لتحديد الأسر المستحقة

ونوه وزير التموين، إلى تعاون كبير بين وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحديد الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة من أصحاب المعاشات المختلفة التي تقرها التضامن، موضحًا أن وزارة التضامن هي التي ستحدد لنا في المنظومة الجديدة من يستحق من الأسر الأكثر احتياجا بناء على قاعدة البيانات التي لديها من أصحاب معاش تكافل وكرامة ومعاش الضمان والأرامل والأيتام والمطلقات وهكذا.

وأكد وزير التموين، أنه لا توجد حاليا استخراج بطاقات تموين جديدة لأي أسر، فضلًا عن أنه تم وقف أيضا إضافة المواليد على البطاقات.