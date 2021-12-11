البرازيل تعلن حالة الطوارئ في 50 مدينة بسبب الفيضانات

أعلنت حكومة البرازيل، اليوم، حالة الطوارئ في نحو 50 مدينة بولايتي باهيا وميناس جيرايس، بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضانات، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ونجمت عواصف قوية مؤخرا عن إعصار شبه استوائي نشأ فوق المحيط الأطلسي، وأغرقت الأمطار عشرات المدن، وأدت إلى انهيار منازل وجسور.

وأعلنت البرازيل، حالة الطوارئ، أمس الجمعة، في 17 مدينة في ولاية باهيا شمال شرق البلاد، و31 مدينة أخرى في ولاية ميناس جيرايس جنوب شرقي البلاد.

مقتل 3 أشخاص وإعلان الطوارئ في البرازيل بسبب الفيضانات

وفي مدينة إيتاماراجيو التي يقطنها 60 ألف نسمة في ولاية باهيا، توفي شاب 26 عاما، وابني شقيقه يوم الأربعاء بعد انهيار منزلهم، وعرضت قنوات تليفزيونية محلية شوارع غارقة في المياه والطين، ووصل منسوب بعضها إلى أسطح المنازل وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأعلن رئيس البلاد جاير بولسونارو، السبت، مساعدات مالية حكومية لمن فقدوا منازلهم، ولم تعلن السلطات بعد عن عدد المتضررين المستحقين لمساعدات أو تعويضات.

بايدن يؤكد العمل مع حكام الولايات للتغلب على الأعاصير

وتعليقا على الأعاصير التي ضربت 5 ولايات أمريكية، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يعمل مع حكام الولايات الأمريكية لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه، وسط الأعاصير التي اجتاحت أجزاء من البلاد في وقت سابق اليوم السبت.

وقال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية أندي بشير، إن حصيلة القتلى جراء الأعاصير التي ضربت غرب الولاية على مدار الليلة الماضية، تتخطى الخمسين وفاة، مشيرا إلى أنه من المحتمل وصول الحصيلة عند انتهاء الأعاصير من 70 إلى 100 وفاة، لافتا إلى انقطاع الكهرباء عن 56 ألفا و854 شخصا بالولاية إلى جانب تضرر مناطق بشكل لا يمكن وصفه بكلمات.

وفيما أضاف بايدن على موقع تويتر، أن عمليات البحث عن ناجيين وإجراء تقييمات للأضرار الناجمة عن العواصف مستمرة، وأنه تم إطلاعه صباح اليوم على أوضاع الأعاصير المدمرة التي ضربت وسط البلاد، واصفًا فقدان الأرواح إثر الكارثة بـ مأساة لا يمكن تصورها.