إدوارد وهشام عباس ينضمان لنجوم حفلات رأس السنة

أعلن عدد كبير من الفنانين، عن إحيائهم عدد من الحفلات الغنائية الكبيرة الخاصة باحتفالات رأس السنة 2022، وانضم إليهم أخيرًا الثنائي إدوارد وهشام عباس في حلفة في بورتو سخنة.

إدوارد في احتفالات رأس السنة

يستعد الفنان إدوارد بمصاحبة فرفته «جيبسي» لإحياء حفل غنائي كبير يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر في بورتو سخنة بحضور جماهيري كبير وسيقدمون خلال الحفل عدد كبير من أغانيهم الخاصة.

هشام عباس في رأس السنة

ويحيي الفنان هشام عباس حفل غنائي كبير في بورتو السخنة ولكن يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، وسيقدم عدد كبير من أغانية الخاصة.

يذكر أن إدوارد كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير حكاية خيال حلمي وهي أحدى حكايات مسلسل حد فاصل والذي يشارك فيه بجانب نانسي صلاح وغفران وعدد أخر من الفنانين وإخراج تامر حمزة.

أما الفنان هشام عباس فكان قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان يا سهرانين الليل وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيي وتوزيع كريم عبد الوهاب وتقول كلمات الأغنية:

يا سهرانين الليل قلبي أنا مال

طب قولولي أنا هاعمل أيه

ويلى انا ويل حالى بقى حال اه يامين يلايمنى عليه

يا سهرانين الليل قلبى أنا مال

طب قولولى أنا هاعمل ايه

ويلى أنا ويل ويل حالى بقى حال اه يامين يلايمنى

عليه ليل ياليل ياعين

ده اللى الحياه ليل ياليل ياعين

تحلو بيه وبيه كل اللى بحلم بيه

ليل ياليل ياعين

واللى بهواه ليل ياليل ياعين

حياخدنى ليه ومين لمس القمر بايديه

يا سهرانين الليل آه قلبى أنا مال