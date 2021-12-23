نانسي عجرم وأحمد سعد ورامي عياش في حفل واحد ليلية رأس السنة

تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير ضمن حفلات الاحتفال بالعام الجديد 2022، حيث أنها ستشارك في حفل بجانب أثنين من نجوم الغناء وهم الفنان رامى عياش وأحمد سعد.

نانسي عجرم ورامى عياش وأحمد سعد في حفل غنائي

وسيحيي كلًا من نانسي عجرم وأحمد سعد ورامي عياش الحفل الغنائي يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر في فندق توليب بمدينة الجلالة في العين السخنة وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن الفنان أحمد سعد كان قد أعلن مساء أمس عن عودته لطرح الألبومات مرة أخرى بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات كاملة، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام شارك فيه صورة جديدة لجمهوره.

وعلق على هذه الصورة قائلًا «خبر حلو بالنسبة لي أنى بعد مرور أكثر من 10 سنوات ما عملتش ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هينزل قريبا».

أخر أعمال نانسي عجرم

أما الفنانة نانسي عجرم فكانت قد طرحت مؤخرًا أغنية سلامات وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع هادى شرارة وتقول كلمات الأغنية:

سلامات سلامات أنا بحبك يا

يا بو قلب جميل بدقّ حياه

يا بو ضحكة جنان وعيون غزلان

حلم أنا طول عمري أنا بتمناه

عنّك مش لاقية كلام ولا صاحية ولا حتّى أنا بنام

دا خيال ولا في الأحلام أنا عايشة أحلى أيّام

يا سلام يا سلام يا سلام

آه سلامات سلامات بحبّك أنا يا

سلامات سلامات من غير أسباب

دخلت القلب كسرت الباب

مش باستئذان وقعدت كمان

وفي ثانية بقيت أغلى الأحباب