30 ديسمبر.. تعرف على موعد وأسعار حفل عمرو دياب في موسم الرياض

يحيي الفنان الكبير عمرو دياب في الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، حفلا غنائيا كبيرا في موسم الرياض في واحدة من أهم حفلات العام.

10 آلاف تذكرة بيعت خلال ساعات

أعلن الموقع الخاص بحجز تذاكر الحفل عن نفاد بيع جميع التذاكر التي يصل عددها إلى 10 آلاف تذكرة هي سعة مسرح «أبو بكر سالم» ببوليفارد الرياض.

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد أعلنت مساء أمس الإثنين عن تنظيم حفل للهضبة يوم 30 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرة إلى طرح التذاكر إليكترونيا اليوم.

وعقب طرح تذاكر الحفل بساعة واحدة فقط أعلن الموقع عن حجز جميع التذاكر لكل الفئات في سابقة هي الأولى من نوعها.

أسعار الحفل ما بين 1500 ريال للفئة الأعلى و500 للفئة المتوسطة

وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت عن أسعار تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين 1500 ريال للفئة الأعلى و500 للفئة المتوسطة و300 لآخر فئة.

ومع نهاية عام 2021 ما زال عمرو دياب متصدرًا لترتيب موقع يوتيوب مويزيك للفنانين الأكثر استماعا ومشاهدة في مصر .

وفي سياق آخر تصدر الهضبة أيضًا قائمة الفنانين الأعلى استماعا بتطبيق «أنغامي» محققا ما يقرب من نصف مليار دقيقة استماع عبر تطبيق الموسيقى الشهير.

وأعلن عمرو دياب مؤخرا عن قرب طرح أغنيته الجديدة «خلي الحجر ينطق» وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، وتوزيع توما، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، كما يستعد أيضًا لطرح أغنية أخرى هي «كتر من قربك» كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت أمير محروس.