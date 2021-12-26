الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا.. ارتفاع درجة الحرارة وألم في المفاصل والعضلات

يبحث كثير من المواطنين عن الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا، وذلك من أجل الحصول على اللقاح وتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالعدوى، وذلك عقب تطبيق قرار الجهات والمنظمات والمؤسسات الحكومية بمنع دخول الموظفين أو المواطنين لهذه الأماكن حال عدم الحصول على اللقاح لتجنب تفشي كورونا داخل هذه الأماكن.

الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، أن الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا، تتشابه مع باقي أعراض لقاحات كورونا الأخرى التي يتم اعتمادها من قبل الصحة العالمية، وأن هذه الأعراض تزول تلقائيا ولا تدع للقلق أو الخوف ولا تستلزم الذهاب للطبيب، وتتمثل هذه الأعراض في:

- ارتفاع في درجة الحرارة

- ألم في المفاصل وعضلات الجسم

- إحمرار أو تورم مكان الحقن

- تنميل بالعضلات والرغبة في النوم

- حكة موضع الحقن

- الإرهاق

«الصحة» تطالب المواطنين بالحصول على اللقاح

وجددت وزارة الصحة مناشدتها للمواطنين بأهمية الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو حدوث مضاعفات ناتجة عند الإصابة جراء التغيرات التي طرأت على الفيروس وظهور متحورات جديدة؛ جعلت الفيروس أكثر خطورة من حيث المضاعفات.

«الصحة» تحذر المواطنين من المواقع الوهيمة

وحذرت وزارة الصحة المواطنين من المواقع الوهمية التي تروج لتوفير اللقاحات مقابل رسوم يتم دفعها للحصول على جرعة اللقاح، مشيرة إلى أنها الجهة الوحيدة المنوطة بهذا الأمر وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد اتجاه هذه المواقع.

التدابير الوقائية أثناء احتفالات أعياد الميلاد

وشددت وزارة الصحة على المواطنين على أهمية الالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية خلال إقامة أعياد الميلاد الفترة المقبلة لتجنب انتقال العدوى خلال هذه التجمعات وتمثلت التدابير الوقائية في:

- الحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية

- الالتزام بارتداء الكمامة

- غسيل اليدين بالماء والصابون

- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة

- التباعد الجسدي