الحكومة تنفي تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث خلال العام الدراسي

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صورة لقرار رسمي بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لتكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن الوزارة لم تصدر أي تكليفات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الصورة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن طرق تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا تعتمد على إجراء أبحاث علمية، وإنما تتم من خلال «الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء، لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية».

نظام التقييم سيعتمد على قياس مخرجات التعلم

وفي سياق متصل، فإن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «85 إلى 100»، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85»، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65»، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50»، على أن يكون التقييم عن طريق «الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء»، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

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