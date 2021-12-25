الحكومة تنفي طرح مشروع قانون لإجلاء متعاقدي الإيجار القديم من منازلهم

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإجلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم.

القانون الجديد خاص بإخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، التي أكّدت أنَّه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم من منازلهم، مُشددةً على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة يأتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، مع فترة سماح 5 سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، ولا علاقة له نهائياً بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض السكني.

سماح 5 سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية للأغراض غير السكنية

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